В России изучают опыт Европы по штрафам за отказ от вакцинации

15:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Однако нужно посмотреть насколько он эффективный и применимый, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против ковида — прим. ТАСС) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».