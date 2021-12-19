В Забайкалье может вскоре остаться меньше миллиона жителей - губернатор
15:30 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Еще недавно по историческим меркам Забайкальский край насчитывал численность населения 1,37 млн человек. Сейчас у нас уже немногим более миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса есть риск уйти на численность [населения] региона менее миллиона человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться», — сказал Осипов.
Как подчеркнул глава региона, высокие показатели смертности в Забайкалье сохраняются также из-за сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и внешних причин.
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