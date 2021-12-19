0
0
69
НОВОСТИ

В Забайкалье может вскоре остаться меньше миллиона жителей - губернатор

15:30 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения Забайкальского края постепенно сокращается до 1 млн человек и рискует упасть еще сильнее из-за высокой смертности в том числе от коронавируса, сообщил в воскресенье губернатор Александр Осипов в послании законодательному собранию региона.

«Еще недавно по историческим меркам Забайкальский край насчитывал численность населения 1,37 млн человек. Сейчас у нас уже немногим более миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса есть риск уйти на численность [населения] региона менее миллиона человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться», — сказал Осипов.

Как подчеркнул глава региона, высокие показатели смертности в Забайкалье сохраняются также из-за сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и внешних причин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 19.12.2021
Гинцбург рассказал, когда может закончиться пандемия COVID-19
0
101
15:33 19.12.2021
В России изучают опыт Европы по штрафам за отказ от вакцинации
0
153
14:50 19.12.2021
Песков: Когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют
0
210
13:40 19.12.2021
Гентсек НАТО: Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников...
0
322
13:00 19.12.2021
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано сегодня в Москве
0
318
12:59 19.12.2021
В Школе дизайна «Детали» показывают «Авангардные шалости» дизайнера Ирины Татарниковой и художника Михаила Редина
0
294
12:29 19.12.2021
Месть сикхов настигла покушавшегося на священный меч в Золотом храме
0
395
11:10 19.12.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 19 декабря, 2021
0
463
09:43 19.12.2021
Власти США скрыли полные данные о числе погибших мирных жителей от авиаударов - NYT
0
445
09:30 19.12.2021
ВОЗ: Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V»
0
516

Возврат к списку