Гинцбург рассказал, когда может закончиться пандемия COVID-19
16:00 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Когда 70-75% населения у нас будут иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос о том, когда закончится пандемия.
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