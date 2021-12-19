Гинцбург рассказал, когда может закончиться пандемия COVID-19

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса закончится, когда антитела будут у 70-75% населения, об этом заявил в воскресенье директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда 70-75% населения у нас будут иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос о том, когда закончится пандемия.