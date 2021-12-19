НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе - Минобороны ФРГ

16:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности . Об этом сообщила в воскресенье министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

«Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом», — сказала она на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. «Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — утверждала министр. «Это должно быть ясно, и мы очень четко дадим это понять во время консультаций», — продолжала Ламбрехт.

«Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения», — сообщила глава Минобороны ФРГ.