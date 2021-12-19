0
0
171
НОВОСТИ

НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе - Минобороны ФРГ

16:47 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщила в воскресенье министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

«Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом», — сказала она на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. «Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — утверждала министр. «Это должно быть ясно, и мы очень четко дадим это понять во время консультаций», — продолжала Ламбрехт.

«Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения», — сообщила глава Минобороны ФРГ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:47 19.12.2021
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе - Минобороны ФРГ
0
49
13:40 19.12.2021
Гентсек НАТО: Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников...
0
85
09:43 19.12.2021
Власти США скрыли полные данные о числе погибших мирных жителей от авиаударов - NYT
0
107
11:32 17.12.2021
В 2022 году Россия нарастит количество запусков гиперзвуковых ракет
0
331
18:35 16.12.2021
Столтенберг не сказал Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО
0
396
14:00 16.12.2021
ВСУ разместили военную технику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР
0
431
11:32 16.12.2021
На базе ВВС США Хомстед "выкатилась" бомба
0
474
10:20 16.12.2021
"Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа
0
475
20:15 15.12.2021
Оборонный бюджет США, одобренный Сенатом, составит 770 млрд долл
0
523
17:40 15.12.2021
США провели в Аденском заливе успешное испытание лазерного оружия
0
518

Возврат к списку