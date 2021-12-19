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От ковида скончался режиссер фильмов «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания»

18:00 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатель фильмов «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания» народный артист РФ Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

«Андрей скончался сегодня в 02:00 ночи, — сказала Бондарчук. — Он болел последние два года очень серьезно, но его скосил ковид». Актриса добавила, что прощание с режиссером «проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом». Место похорон пока не определено.

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