От ковида скончался режиссер фильмов «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания»
18:00 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Андрей скончался сегодня в 02:00 ночи, — сказала Бондарчук. — Он болел последние два года очень серьезно, но его скосил ковид». Актриса добавила, что прощание с режиссером «проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом». Место похорон пока не определено.
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