"Русские" хакеры торгуют похищенными у британской полиции данными - СМИ
18:30 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По сведениям издания, украденную хакерами информацию можно купить в так называемом даркнете — более анонимном сегменте интернета, часто используемом киберпреступниками, торговцами наркотиками и оружием. «Мейл он санди» указывает, что в распоряжение злоумышленников могла попасть информация из национальной компьютерной системы британской полиции (Police national computer, PNC), где хранятся сведения о 13 млн жителей Великобритании. Сотрудники газеты нашли в продаже фотографии британских автомобилистов из используемой в стране системы автоматического распознания регистрационных номеров.
«Нам известно об инциденте, и мы сотрудничаем с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы понять и ограничить масштабы его потенциальных последствий», — заявили изданию в Национальном центре кибербезопасности королевства.
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