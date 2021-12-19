Власти ФРГ не собираются вводить локдаун на Рождество
19:28 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет, локдауна, как в Нидерландах, перед Рождеством — такого у нас здесь не будет», — заявил он в воскресенье в эфире телеканала АРД, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время Лаутербах снова предупредил о пятой волне коронавируса, которая, по его мнению, из-за нового штамма неизбежна. В этой связи министр подчеркнул важность бустерной вакцинации.
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