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НОВОСТИ

Литва готова передать Украине летальное оружие, только неизвестно какое

20:25 19.12.2021 Источник: Интерфакс

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова передать Украине летальное оружие, передает издание LRT.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия", - заявил в воскресенье Анушаускас в Рукле (Литва). Вместе с тем, он не уточнил, какое именно оружие будет передано Украине.

"Я не буду сейчас отвечать прямо. Это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", - сказал литовский министр.

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