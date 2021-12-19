Литва готова передать Украине летальное оружие, только неизвестно какое
20:25 19.12.2021 Источник: Интерфакс
"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия", - заявил в воскресенье Анушаускас в Рукле (Литва). Вместе с тем, он не уточнил, какое именно оружие будет передано Украине.
"Я не буду сейчас отвечать прямо. Это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", - сказал литовский министр.
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