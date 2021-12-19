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МВД РФ восстановило доступ к своим инфрмационноым ресурсам

21:00 19.12.2021 Источник: Интерфакс

Технический сбой информационных ресурсов МВД РФ из-за коммунальной аварии в серверных помещениях, длившийся не менее полутора суток, устранен, сообщает в воскресенье пресс-центр ведомства.

"В настоящее время задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что 20 декабря объявляется рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

В министерстве пояснили, что из-за произошедшей коммунальной аварии оказались залиты водой компьютеры, "на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции".

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