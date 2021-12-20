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Ни при каких обстоятельствах дружба Китая с Россией не ослабнет - глава МИД КНР

07:50 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.

"Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой", - подчеркнул он на симпозиуме, посвященном вопросам развития китайской дипломатии в условиях международной конъюнктуры.

По словам министра, Пекин намерен поддерживать с Москвой равноправные взаимовыгодные отношения, совместными усилиями защищать глобальные мир и стабильность. Ван И напомнил, что всеобъемлющее партнерство между Китаем и РФ успешно выдержало многочисленные испытания.

"Наши страны стали классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами", - добавил глава МИД КНР. Он отметил, что Китай и Россия "сплоченны как скала".

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