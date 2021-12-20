К возможному наплыву пациентов из-за штамма "омикрон" больницы в США не готовы - СМИ

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больницы США сейчас испытывают дефицит больничных коек в преддверии ожидаемого роста числа пациентов, заразившихся омикрон-штаммом нового коронавируса. Об этом пишет в воскресенье газета "Уолл- стрит джорнэл" со ссылкой на местных представителей сферы здравоохранения.



По данным издания, отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении, в частности с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также заразившимися дельта-вариантом коронавируса.



Более того, предупреждают врачи, ситуация обостряется с нехваткой персонала. Например, в одном из госпиталей в Миннеаполисе (штат Миннесота) половину коек занимают пациенты с различными травмами, пневмонией и другими требующими срочной госпитализации случаями. В итоге докторам приходится отправлять некоторых больных домой, тогда как ранее их бы определили в стационар.



