К возможному наплыву пациентов из-за штамма "омикрон" больницы в США не готовы - СМИ
08:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении, в частности с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также заразившимися дельта-вариантом коронавируса.
Более того, предупреждают врачи, ситуация обостряется с нехваткой персонала. Например, в одном из госпиталей в Миннеаполисе (штат Миннесота) половину коек занимают пациенты с различными травмами, пневмонией и другими требующими срочной госпитализации случаями. В итоге докторам приходится отправлять некоторых больных домой, тогда как ранее их бы определили в стационар.
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