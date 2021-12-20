Ввоз некоторой продукции из Турции, Египта и Ирана приостановлен Роспотребнадзором
08:10 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, речь идет о запрещенных к ввозу овощах и фруктах части производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана и шоколадных яиц, кукурузной лапши, вермишели, чипсов, произведенных на некоторых заводах в Китае. В письме уточняется, что запрет связан с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований. Продукты исследовались на наличие пестицидов и ГМО, во избежание риска массовых отравлений их поставки приостановили до особых распоряжений, пишет газета со ссылкой на документ.
В Роспотребнадзоре изданию уточнили, что за девять месяцев текущего года специалисты обнаружили остаточные пестициды в 16% исследованных проб пищевой продукции. При этом такие компоненты не нормированы техническими регламентами о безопасности и не проходили государственную регистрацию в РФ. В ведомстве добавили, что получали сообщения об аналогичных нарушениях через Систему быстрого уведомления по качеству пищевых продуктов и кормов Европейского союза.
НОВОСТИ
- 09:20 20.12.2021
- Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве мигрантов
- 09:05 20.12.2021
- "Союз МС-20" с космонавтом и двумя японскими туристами приземлился в Казахстане
- 09:00 20.12.2021
- Байден дал своей администрации четыре недели для предотвращения атаки на Украину - CNN
- 08:00 20.12.2021
- К возможному наплыву пациентов из-за штамма "омикрон" больницы в США не готовы - СМИ
- 07:50 20.12.2021
- Ни при каких обстоятельствах дружба Китая с Россией не ослабнет - глава МИД КНР
- 07:40 20.12.2021
- Новый набор астронавтов для программы освоения Луны начался в Японии
- 21:00 19.12.2021
- МВД РФ восстановило доступ к своим информационным ресурсам
- 20:25 19.12.2021
- Литва готова передать Украине летальное оружие, только неизвестно какое
- 19:28 19.12.2021
- Власти ФРГ не собираются вводить локдаун на Рождество
- 18:30 19.12.2021
- "Русские" хакеры торгуют похищенными у британской полиции данными - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать