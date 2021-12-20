0
0
153
НОВОСТИ

Ввоз некоторой продукции из Турции, Египта и Ирана приостановлен Роспотребнадзором

08:10 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило ретейлеров о том, что они должны приостановить продажу части импортной продукции из Турции, Египта, Ирана и Китая. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо столичного управления службы от 15 декабря за подписью ее главы Елены Андреевой.

По данным издания, речь идет о запрещенных к ввозу овощах и фруктах части производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана и шоколадных яиц, кукурузной лапши, вермишели, чипсов, произведенных на некоторых заводах в Китае. В письме уточняется, что запрет связан с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований. Продукты исследовались на наличие пестицидов и ГМО, во избежание риска массовых отравлений их поставки приостановили до особых распоряжений, пишет газета со ссылкой на документ.

В Роспотребнадзоре изданию уточнили, что за девять месяцев текущего года специалисты обнаружили остаточные пестициды в 16% исследованных проб пищевой продукции. При этом такие компоненты не нормированы техническими регламентами о безопасности и не проходили государственную регистрацию в РФ. В ведомстве добавили, что получали сообщения об аналогичных нарушениях через Систему быстрого уведомления по качеству пищевых продуктов и кормов Европейского союза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 20.12.2021
Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве мигрантов
0
18
09:05 20.12.2021
"Союз МС-20" с космонавтом и двумя японскими туристами приземлился в Казахстане
0
60
09:00 20.12.2021
Байден дал своей администрации четыре недели для предотвращения атаки на Украину - CNN
0
82
08:00 20.12.2021
К возможному наплыву пациентов из-за штамма "омикрон" больницы в США не готовы - СМИ
0
183
07:50 20.12.2021
Ни при каких обстоятельствах дружба Китая с Россией не ослабнет - глава МИД КНР
0
181
07:40 20.12.2021
Новый набор астронавтов для программы освоения Луны начался в Японии
0
205
21:00 19.12.2021
МВД РФ восстановило доступ к своим информационным ресурсам
0
686
20:25 19.12.2021
Литва готова передать Украине летальное оружие, только неизвестно какое
0
701
19:28 19.12.2021
Власти ФРГ не собираются вводить локдаун на Рождество
0
687
18:30 19.12.2021
"Русские" хакеры торгуют похищенными у британской полиции данными - СМИ
0
724

Возврат к списку