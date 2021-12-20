Байден дал своей администрации четыре недели для предотвращения атаки на Украину - CNN

09:00 Источник: РБК

Президент США Джо Байден поручил своей администрации сделать все для предотвращения возможного вторжения России на Украину и дал на это «окно в четыре недели», сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» из-за присоединения Крыма. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина», сообщает телеканал. РБК