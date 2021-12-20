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НОВОСТИ

"Союз МС-20" с космонавтом и двумя японскими туристами приземлился в Казахстане

09:05 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20", на борту которого находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, приземлился в степи Казахстана, передает корр. ТАСС из Центра управления полетами.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Мисуркин, Маэдзава и Хирано находились на орбите с 8 декабря.

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