"Союз МС-20" с космонавтом и двумя японскими туристами приземлился в Казахстане

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20", на борту которого находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, приземлился в степи Казахстана, передает корр. ТАСС из Центра управления полетами.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Мисуркин, Маэдзава и Хирано находились на орбите с 8 декабря.