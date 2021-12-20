Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве мигрантов
09:20 20.12.2021 Источник: Коммерсант.ru
Польский солдат Эмиль Чечко утверждает, что участвовал в убийстве мигрантов на границе с Белоруссией. Он рассказал об этом в эфире государственного телеканала «Беларусь 1». Господин Чечко, по информации белорусских властей, сбежал из-за несогласия с политикой по миграционному кризису.
«На первом патрулировании где-то на дороге, когда мы были пьяными, мы ловили какого-то одинокого человека, мы везли его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах они стреляли ему просто в голову»,— сказал польский солдат.
Он также признался, что лично участвовал в убийстве мигрантов. Коммерсантъ
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