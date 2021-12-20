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За 11 месяцев 2021 года в РФ предотвращено 32 теракта - Путин

09:32 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органам безопасности России удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщив, что за 11 месяцев нынешнего года было предотвращено 32 теракта.

"За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке [борьбе с террором] есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы", - сказал глава государства в опубликованном на сайте телеканала "Звезда" видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По данным Путина, "за 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно". По его словам, "подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки". "Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - обратился президент к сотрудникам органов безопасности.

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