В Думу внесен проект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас в понедельник внесли на рассмотрение палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение.

"В статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ", - отметил Крашенинников, слова которого приводит пресс- служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

Законопроектом усиливается ответственность за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет, преступления переходят в разряд особо тяжких. Расширяется и само понятие "пытка", оно будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью.