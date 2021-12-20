Глава МИД КНР сравнил Тайвань со "скитальцем, который в конце концов вернется домой"

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая не позволят никому в корыстных интересах использовать Тайвань и уверены, что остров - это "скиталец, который в конце концов вернется домой". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.

"Тайвань - это скиталец, который в конце концов вернется домой. Нельзя допустить, чтобы другие использовали его в своих интересах как шахматную фигуру", - сообщил он на симпозиуме, посвященном вопросам развития китайской дипломатии в условиях международной конъюнктуры.

Как подчеркнул министр, Китай "должен и обязательно будет объединенным". Он также напомнил, что 10 дней назад Пекин восстановил дипломатические контакты с Никарагуа, и теперь количество стран, с которыми КНР поддерживает официальные внешнеполитические связи, увеличилось до 181.

Ван И добавил, что принцип "Одного Китая" находится под угрозой. Дипломат заявил, что ситуация в Тайваньском проливе продолжает оставаться напряженной, а США и еще несколько отдельных стран "намеренно используют Тайвань для сдерживания Китая".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китаем. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.