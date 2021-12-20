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В РФ делается все необходимое для технического и кадрового укрепления спецслужб - Путин

10:32 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

"Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного, кадрового укрепления специальных служб. И надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. "Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем ключевым направлениям, за которые отвечают ваши ведомства", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что такой профессиональный праздник отмечается уже более четверти века и стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности граждан, общества и государства, защищают суверенитет и стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от Родины отстаивают ее национальные интересы.

"Сегодня самые теплые слова благодарности, пожелания здоровья и долголетия ветеранам органов безопасности. Вы с честью прошли, выдержали многие трудные испытания. В военное и мирное время, невзирая на риск, всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, беспримерным мужеством и решимостью доказали, что нет ценности выше, чем верная служба Родине и своему народу", - продолжил глава государства в опубликованном на сайте телеканала "Звезда" обращении.

По его словам, новые героические страницы истории отечественных спецслужб создаются уже сегодняшними поколениями сотрудников. "Уверен, вы всегда будете держать равнение на легендарных предшественников и своими успехами в наши дни достойно продолжите заложенные ими славные традиции надежной защиты Отечества", - добавил Путин.

Президент еще раз поблагодарил сотрудников российских спецслужб за верность долгу и присяге и поздравил их с наступающим Новым годом.

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