Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м
11:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск выросла до $1732 за 1 тыс. куб. м, или 148,87 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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