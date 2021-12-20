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Победительницей «Детского Евровидения» стала исполнительница из Армении Малена

11:05 20.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Исполнительница из Армении Малена стала победительницей Международного песенного конкурса «Детское Евровидение». Его финал состоялся сегодня во французской столице. Большинство баллов члены жюри из 19 стран отдали представителю Франции Энцо. Однако за счет зрительского голосования 14-летняя армянская.

Исполнительница, исполнившая песню «Ветер, ветер», сумела одержать верх по сумме баллов.

Это вторая победа Армении на «Детском Евровидении» с 2010 года.

12-летняя певица Таня Меженцева, представляющая Россию с композицией «Мой друг», заняла седьмое место.  Эхо Москвы

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