В Германии задержан экс-глава Генштаба Грузии Каландадзе

11:20 Источник: Эхо Москвы

В Германии задержан бывший глава Генштаба Грузии Георгий Каландадзе. На родине генерала обвиняют в причастности к пыткам и незаконному лишению свободы, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб меньше двух месяцев в 2012 году при президенте Михаиле Саакашвили, который сейчас находится в Грузии под стражей. Эхо Москвы