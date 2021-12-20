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В России выявили 27 022 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 022, до 10 241 812. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 6 октября. В относительном выражении он составил 0,26%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 059, до 9 014 980. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 019 против 1 023 днем ранее, до 298 222. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,91%, следует из данных штаба.

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