0
0
52
НОВОСТИ

В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию отца, возбуждено дело

12:05 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в Удмуртии возбудили дело после нападения 12-летнего подростка с ножом на врача по указанию отца, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека 44-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема у подозреваемого возник конфликт с заведующим отделением из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов. Мужчина дал указание сыну ударить врача ножом, и тот нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Его действия были пресечены медицинским персоналом больницы. Врач госпитализирован.

"Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.

В пресс-службе республиканского Минздрава журналистам сообщили, что врач успешно прооперирован. Его состояние не вызывает опасений и оценивается как средней степени тяжести, он находится на лечении в стационаре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.12.2021
Глава делегации в Вене Гаврилов заявил о возможности военного ответа в случае дальнейшего давления НАТО
0
20
12:00 20.12.2021
В России выявили 27 022 случая заражения коронавирусом за сутки
0
67
11:32 20.12.2021
Россиянина Дудникова в Белоруссии будут судить в закрытом режиме
0
126
11:20 20.12.2021
В Германии задержан экс-глава Генштаба Грузии Каландадзе
0
147
11:05 20.12.2021
Победительницей «Детского Евровидения» стала исполнительница из Армении Малена
0
151
11:00 20.12.2021
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м
0
141
10:32 20.12.2021
В РФ делается все необходимое для технического и кадрового укрепления спецслужб - Путин
0
213
10:20 20.12.2021
Глава МИД КНР сравнил Тайвань со "скитальцем, который в конце концов вернется домой"
0
198
10:05 20.12.2021
Распад СССР стал для США неожиданностью, его было возможно избежать - экс-посол в РФ
0
240
10:00 20.12.2021
В Думу внесен проект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки
0
212

Возврат к списку