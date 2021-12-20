В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию отца, возбуждено дело
12:05 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи в Удмуртии возбудили дело после нападения 12-летнего подростка с ножом на врача по указанию отца, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека 44-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказано в сообщении.
По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема у подозреваемого возник конфликт с заведующим отделением из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов. Мужчина дал указание сыну ударить врача ножом, и тот нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Его действия были пресечены медицинским персоналом больницы. Врач госпитализирован.
"Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.
В пресс-службе республиканского Минздрава журналистам сообщили, что врач успешно прооперирован. Его состояние не вызывает опасений и оценивается как средней степени тяжести, он находится на лечении в стационаре.
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