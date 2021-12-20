В Москве выявили 2 630 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки составило 78, что стало минимумом с 21 октября. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 81 смерть от нового заболевания. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 964 заразившихся (1,79% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 630 против 3 013 днем ранее, до 2 005 710. В относительном выражении прирост составил 0,13%.