В Москве выявили 2 630 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки составило 78, что стало минимумом с 21 октября. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее в столице зарегистрировали 81 смерть от нового заболевания. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 964 заразившихся (1,79% заболевших).
Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 630 против 3 013 днем ранее, до 2 005 710. В относительном выражении прирост составил 0,13%.
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