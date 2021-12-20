В Польше никто не поверил в рассказы бежавшего в Белоруссию солдата - МВД
12:32 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истории об убийствах польскими силовиками волонтеров на польско-белорусской границе, которые рассказывает сбежавший в Белоруссию военнослужащий Польши, неправдоподобны. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио замглавы МВД республики Мачей Вонсик.
По его словам, то, о чем рассказал солдат белорусскому телевидению, в Польше не могло произойти. "Он говорит о том, что погранохрана или Войско Польское убивают волонтеров, что он видел два таких случая. Но ни одна гуманитарная организация не заявила о пропаже своего волонтера, который пытался помогать мигрантам", - отметил представитель ведомства. "Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил", - утверждает он.
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