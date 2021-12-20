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Глава делегации в Вене Гаврилов заявил о возможности военного ответа в случае дальнейшего давления НАТО

12:20 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО, которая продолжает длительное время наступать на "больные точки" России, теперь Североатлантический альянс будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности. Об этом заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Они продолжают уже длительное время - я подразумеваю натовцев - наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу", - сказал дипломат.

По словам Гаврилова, в альянсе осознают риск военного ответа России в условиях неурегулированного вопроса по предоставлению взаимных гарантий безопасности. "Реакция кого угодно - [генсека НАТО Йенса] Столтенберга и других - преувеличена. Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России", - подчеркнул он.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

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