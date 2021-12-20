И. о. ректора РГСУ назначен Андрей Хазин - Минобрнауки
13:05 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен ученый Андрей Хазин, сообщила пресс-служба Минобрнауки в телеграм-канале в понедельник.
"С 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин - известный ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.
Ранее должность ректора РГСУ занимала Наталья Починок, однако она уволилась по собственному желанию. Приказ Минобрнауки об этом вышел 9 ноября 2021 года. Временное исполнение обязанностей ректора вуза было возложено с 10 ноября на проректора Андрея Хамрова.
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