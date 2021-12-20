Папа Римский считает домашнее насилие над женщинами "почти дьявольской проблемой"
13:20 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск назвал домашнее насилие над женщинами дьявольской проблемой.
"Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в семье, очень, очень велико. Для меня это почти дьявольская проблема, потому что [речь идет о] злоупотреблении в отношении слабого, который не может защитить себя. Это унизительно, очень унизительно", - сказал понтифик в эфире "Канала 5", сообщает в понедельник газета "Коррьере делла сера".
Как сообщило в ноябре Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), каждые 11 минут в мире в результате убийства в семье погибает одна женщина или девочка. Согласно представленному исследованию УНП ООН, в 2020 году по всему миру были убиты 81 тысяча женщин и девочек, почти 47 тысяч из них умерли от рук партнеров или членов семей. Такие данные были собраны в 95 странах. Отмечалось, что Азия является регионом с наибольшим количеством таких жертв, там их насчитывалось примерно 18 600. В Европе этот показатель остается самым низким.
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