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Стоимость Brent снижается более чем на 5%, опустилась ниже $70

13:32 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 4,86% - до $69,95 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:01 мск. В последний раз стоимость Brent была ниже $70 за баррель 3 декабря 2021 года.

Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 5,22% - до $67,03 за баррель.

К 12:18 мск стоимость Brent ускорила падение до $69,69 за баррель (-5,21%), WTI снижалась на 5.67%, до $66,71 за баррель.

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