Россияне вложили в крипторынок 5 трлн рублей

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн руб. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"5 трлн руб., по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту", - сказал он.