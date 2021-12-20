Россияне вложили в крипторынок 5 трлн рублей
14:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн руб. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"5 трлн руб., по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту", - сказал он.
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