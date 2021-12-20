Никто не преследуется в РФ по политическим убеждениям, заявил Песков
14:12 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто в России не преследуется по политическим убеждениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал в общении с прессой в понедельник подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении украинского гражданства "преследуемыми" в России.
"В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет", - подчеркнул представитель Кремля.
Он обратил внимание на то, что формулировка украинского закона "абсолютно неверна по сути".
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