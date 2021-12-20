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НОВОСТИ

Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей - СМИ

14:32 20.12.2021 Источник: Эхо Москвы

45-й президент США Дональд Трамп назвал убийцей китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом он заявил в интервью телекомпании Фокс Ньюс. При этом Трамп добавил, что у него были отличные отношения с президентом Си. По его словам, Китай грабил США на 500 миллиардов долларов в год. Трамп оценил ущерб от пандемии в 60 триллионов долларов. Он считает, что Китай должен хотя бы частично это компенсировать.  Эхо Москвы

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