В России стали меньше совершать преступлений в пьяном виде - МВД
15:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, зарегистрированных в РФ за 11 месяцев текущего года, стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс- центре МВД России.
"На 15,4% сократилось количество уголовно наказуемых деяний, совершенных детьми и подростками или при их соучастии. Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено на 8,1% меньше преступлений, в состоянии наркотического опьянения - на 9,2%", - сказали в пресс- центре.
Кроме того, по данным МВД, безопаснее стало в общественных местах. "На 7,4% снизилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 22,7% меньше грабежей, на 4,3% - краж, на 17,8% - разбойных нападений, на 14,8% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - добавили в ведомстве.
Всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2%. С января по ноябрь зарегистрировано на 5,7% меньше убийств и покушений на убийство, на 10,8% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также уменьшилось число разбоев (на 16,5%) и грабежей (на 18,6%). На 2,3% сократилось количество краж, в том числе квартирных - на 16,8%.
Статистические данные о состоянии преступности с января по ноябрь текущего года свидетельствуют о стабильной оперативной обстановке в стране.
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