Путин и Моди обменялись мнениями по проблематике международной стабильности - Кремль
15:12 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре продолжили обмен мнениями по вопросам международной стабильности, в том числе по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.
"Продолжен обмен мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в Азиатско- Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
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