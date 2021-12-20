0
0
61
НОВОСТИ

Путин и Моди обменялись мнениями по проблематике международной стабильности - Кремль

15:12 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре продолжили обмен мнениями по вопросам международной стабильности, в том числе по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Продолжен обмен мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в Азиатско- Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 20.12.2021
В России стали меньше совершать преступлений в пьяном виде - МВД
0
71
14:32 20.12.2021
Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей - СМИ
0
153
14:12 20.12.2021
Никто не преследуется в РФ по политическим убеждениям, заявил Песков
0
166
14:00 20.12.2021
Россияне вложили в крипторынок 5 трлн рублей
0
182
13:32 20.12.2021
Стоимость Brent снижается более чем на 5%, опустилась ниже $70
0
205
13:20 20.12.2021
Папа Римский считает домашнее насилие над женщинами "почти дьявольской проблемой"
0
209
13:05 20.12.2021
И. о. ректора РГСУ назначен Андрей Хазин - Минобрнауки
0
242
13:00 20.12.2021
В Москве выявили 2 630 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
213
12:32 20.12.2021
В Польше никто не поверил в рассказы бежавшего в Белоруссию солдата - МВД
0
276
12:20 20.12.2021
Глава делегации в Вене Гаврилов заявил о возможности военного ответа в случае дальнейшего давления НАТО
0
317

Возврат к списку