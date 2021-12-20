Украинцы считают главными проблемами страны коррупцию и войну в Донбассе - опрос
15:32 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коррупция и конфликт в Донбассе являются главными проблемами Украины. Таково мнение большинства украинцев, свидетельствуют результаты обнародованного в понедельник опроса социологической группы "Рейтинг".
По данным исследования, основной проблемой Украины 55% опрошенных назвали коррупцию, 51% - войну в Донбассе, 32% - экономический кризис, 31% - некомпетентность власти, 27% - эпидемию коронавируса. Почти четверть - 24% - основной проблемой страны считают влияние олигархов на политику и низкое качество медицины, 10% - плохое качество образования.
Опрос проводился 14-16 декабря среди граждан Украины от 18 лет и старше во всех областях среди 2 000 респондентов методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
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