Давосский форум перенесен с января на начало лета из-за омикрон-штамма
16:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планировавшаяся на 17-21 января в швейцарском Давосе ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) не состоится из неопределенности, связанной с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила в понедельник в Женеве штаб-квартира ВЭФ, подчеркнув, что провести встречу планируется в начале лета.
"Всемирный экономический форум перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу омикрон-штамма, - говорится в сообщении. - Теперь она планируется на начало лета".
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