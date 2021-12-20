Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против РФ
16:12 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести превентивные санкции против РФ, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза.
"Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза", - сказал он на брифинге в понедельник по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника (Литва, Польша, Украина), которые прошли в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Выступление главы государства транслировалось на странице его офиса в "Фейсбуке".
Зеленский пояснил, что такие санкции необходимо ввести, чтобы не допустить и возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Вместе с тем президент пока назвал данные о возможности такого размещения "информационной атакой".
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