Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести превентивные санкции против РФ, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза.

"Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза", - сказал он на брифинге в понедельник по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника (Литва, Польша, Украина), которые прошли в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Выступление главы государства транслировалось на странице его офиса в "Фейсбуке".

Зеленский пояснил, что такие санкции необходимо ввести, чтобы не допустить и возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Вместе с тем президент пока назвал данные о возможности такого размещения "информационной атакой".