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В ВТО учредили третейскую группу для рассмотрения спора ЕС и РФ о госзакупках - источник

16:32 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила в понедельник по просьбе Европейского союза третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках. Об этом сообщил журналистам один из торговых представителей в Женеве, говоривший на условиях анонимности.

"Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) ответил согласием на второй запрос Европейского союза об учреждении панели арбитров для рассмотрения российских мер, которые, как утверждают в ЕС, являются частью программы замены импорта, несовместимой с правилами ВТО", - отметил этот источник.

Во время первого рассмотрения этого вопроса ОРС 29 ноября РФ заблокировала принятие решения, воспользовавшись правом, предоставленным ей правилами процедуры. Повторное рассмотрение запроса ЕС в понедельник ожидаемо завершилось принятием решения о создании третейской группы.

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