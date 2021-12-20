Сбер расширил привилегии зарплатных клиентов
16:37 20.12.2021
Для клиентов, держателей зарплатных карт, увеличено количество выгодных предложений от Сбера, его экосистемы и партнеров.
У клиентов появилась возможность получить на карту кешбек в размере 10 000 рублей после покупки автомобиля через СберАвто, также они смогут подключить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, если ранее не были подписаны на сервис. Программа «Сбереги финансы» предоставляет скидку в 20% на страховые продукты, кроме того она предусматривает защиту от несанкционированного списания денег, в расширенный пакет включены риски кражи наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит.
Предложение в виде 10% скидки предоставляет и SberDevices, скидки распространяются на SberBox, SberBoxTop и Sber Portal.
Перечисленные привилегии пополнили список существующих бонусов для зарплатных клиентов Сбера, куда ранее вошли пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости. Скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».
Как отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева, говоря о новых бонусах для держателей зарплатных карт: «Мы заботимся о своих зарплатных клиентах и стараемся создать для них наилучший пользовательский опыт. Ранее привилегии распространялись в основном на финансовые продукты банка, теперь к этому списку добавились и продукты экосистемы. Мы на этом не остановимся и продолжим расширять линейку выгодных предложений для наших клиентов».
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