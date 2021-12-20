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МИД Белоруссии сообщил о нападении 19 декабря на посольство страны в Лондоне

17:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение было совершено вечером 19 декабря на посольство Белоруссии в Лондоне, в результате чего пострадал белорусский дипломат. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, "в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах".

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