Российские инициативы по безопасности не являются ультиматумом - Рябков
17:12 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложенные Россией Североатлантическому альянсу и США документы, закрепляющие гарантии безопасности РФ, не являются ультиматумом, это приглашение к серьезному разговору. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Нет, это не ультиматум, это приглашение к серьезному разговору", - сказал он, пояснив, что в российской инициативе "нет ничего, что исключало бы переговорный процесс".
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