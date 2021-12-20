Российские инициативы по безопасности не являются ультиматумом - Рябков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложенные Россией Североатлантическому альянсу и США документы, закрепляющие гарантии безопасности РФ, не являются ультиматумом, это приглашение к серьезному разговору. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет, это не ультиматум, это приглашение к серьезному разговору", - сказал он, пояснив, что в российской инициативе "нет ничего, что исключало бы переговорный процесс".