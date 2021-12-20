Аравийская коалиция уничтожила оружейные склады хуситов в Сане

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция уничтожила в столице Йемена Сане склады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оружия хуситов (сторонники мятежного движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление альянса.

По его данным, коалиция уничтожила две мастерские по сборке и хранению беспилотников, а также оружейные склады хуситов в столичном районе Бани Аль-Харит. Отмечается, что в ходе спецоперации никто из мирных жителей не пострадал.

Также сообщается, что коалиция перехватила и уничтожила начиненный взрывчаткой БПЛА, направленный мятежниками на международный аэропорт имени короля Абдаллы в городе Джизан. Альянс заявил, что дрон был запущен из Саны с целью нанести урон мирным жителям.

"Хуситы пытаются причинить ущерб гражданским лицам, однако мы принимаем оперативные меры по защите населения от вражеских атак", - приводит телеканал заявление коалиции.

Ранее альянс ликвидировал несколько заводов по изготовлению баллистических ракет в Сане.