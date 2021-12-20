Президент Польши заявил, что является противником уступок в отношении России
18:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что является противником уступок в отношении России.
"Я - противник каких-либо уступок в отношении России", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в селе Гута Ивано-Франковской области по итогам встречи лидеров "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина).
"Россия должна сделать шаг назад", - отметил Дуда, выступив с утверждением, что РФ "с 2008 года совершает акты агрессии и проводит имперскую политику". "Действия России последнего времени, интенсификация военного присутствия у [границ] Украины, а также у польско-белорусской границы нас беспокоят, как и всех союзников по НАТО", - сказал он.
"Я считаю, что мы должны действовать на упреждение и требовать решительного отступления российской стороны [в ситуации с Украиной]. Только такая позиция может привести к тому, что конфликта не будет", - заявил польский лидер.
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