РФ объявила персонами нон грата двух германских дипломатов - МИД
18:40 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
"20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. <...> Послу ФРГ было сообщено об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
На Смоленской площади добавили, что дипломату был выражен "решительный протест" в связи с недружественными действиями ФРГ. "Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа", - резюмировали в МИД.
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