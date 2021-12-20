В Умном автоответчике в СберБанк Онлайн теперь можно получить подарки от Деда Мороза
18:50 20.12.2021
|
Иллюстрация предоставлена
пресс-службой Сбера
Умный автоответчик был представлен 6 декабря в рамках премьеры фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Также сервис обладает уникальной функцией, позволяющей настроить персональные ответы для конкретных номеров из списка контактов пользователя, на пропущенные звонки будут отвечать виртуальные ассистенты Салют.
Новинка от Сбера представлена как ответ на возрастающее количество спам-звонков, теперь виртуальные ассистенты готовы взять на себя общение по вопросам, которые пользователь готов им делегировать, что особенно актуально в предпраздничный период.
НОВОСТИ
- 20:00 20.12.2021
- Эффективность вакцин против ковида явно снизилась из-за "омикрона" - глава еврорегулятора
- 19:20 20.12.2021
- В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
- 18:40 20.12.2021
- РФ объявила персонами нон грата двух германских дипломатов - МИД
- 18:00 20.12.2021
- Президент Польши заявил, что является противником уступок в отношении России
- 17:32 20.12.2021
- Аравийская коалиция уничтожила оружейные склады хуситов в Сане
- 17:12 20.12.2021
- Российские инициативы по безопасности не являются ультиматумом - Рябков
- 17:00 20.12.2021
- МИД Белоруссии сообщил о нападении 19 декабря на посольство страны в Лондоне
- 16:37 20.12.2021
- Сбер расширил привилегии зарплатных клиентов
- 16:32 20.12.2021
- В ВТО учредили третейскую группу для рассмотрения спора ЕС и РФ о госзакупках - источник
- 16:12 20.12.2021
- Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать