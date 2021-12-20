В Умном автоответчике в СберБанк Онлайн теперь можно получить подарки от Деда Мороза

18:50

Иллюстрация предоставлена

пресс-службой Сбера



В приложении СберБанк Онлайн стал доступен Умный автоответчик, он активируется голосовым запросом «Салют, подключи автоответчик» . Пользователи, которые подключат сервис в период с 20.12.2021 по 15.01.2022, получат от Сбера специальный новогодний подарок. В течение 24 часов после установки автоответчика пользователю придет сообщение от Деда Мороза, в котором будет два подарка: скидка 30% в Самокате или СберМаркете на выбор и 3 месяца бесплатной связи на тарифе «Салют ПРОМО» в СберМобайл. Также каждый 12 пользователь, подключивший автоответчик, получит один из подарков от SberDevices: умную лампу, умную розетку или ТВ-медиаприставку SberBox.

Умный автоответчик был представлен 6 декабря в рамках премьеры фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Также сервис обладает уникальной функцией, позволяющей настроить персональные ответы для конкретных номеров из списка контактов пользователя, на пропущенные звонки будут отвечать виртуальные ассистенты Салют.

Новинка от Сбера представлена как ответ на возрастающее количество спам-звонков, теперь виртуальные ассистенты готовы взять на себя общение по вопросам, которые пользователь готов им делегировать, что особенно актуально в предпраздничный период.











