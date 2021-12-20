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В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин

19:20 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники двух женщин в XII округе французской столицы в понедельник вечером. Об этом сообщает радио "Европа-1" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в магазине на улице Алигр. По его данным, 50-летний мужчина страдает психическим расстройством. Утверждается, что он хочет поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

На место происшествия прибыл отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования (BRI).

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