В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
19:20 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники двух женщин в XII округе французской столицы в понедельник вечером. Об этом сообщает радио "Европа-1" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в магазине на улице Алигр. По его данным, 50-летний мужчина страдает психическим расстройством. Утверждается, что он хочет поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.
На место происшествия прибыл отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования (BRI).
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