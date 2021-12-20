Эффективность вакцин против ковида явно снизилась из-за "омикрона" - глава еврорегулятора
20:00 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эффективность существующих вакцин против коронавируса явно снизилась с появлением омикрон-штамма. Об этом заявила глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук в интервью газете "Файнэншл таймс", опубликованном в понедельник.
"Данные поступают <...>, они вовсе не окончательные, [но] очевидно, что есть снижение эффективности. Мы не знаем насколько", - сказала она.
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