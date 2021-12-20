Порошенко предъявили обвинение в госизмене - Турчинов
20:40 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил в понедельник на брифинге экс- секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
"Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение (обвинение - прим. ТАСС) в государственной измене", - сказал Турчинов.
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