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НОВОСТИ

Порошенко предъявили обвинение в госизмене - Турчинов

20:40 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил в понедельник на брифинге экс- секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение (обвинение - прим. ТАСС) в государственной измене", - сказал Турчинов.

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