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Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения РФ о гарантиях безопасности

21:20 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел очередной телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - сказал представитель Кремля.

"Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - отметил Песков. "Помощники президентов условились о продолжении контактов", - добавил он.

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